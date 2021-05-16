«Рубин» — «Ротор»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Рубин» — «Ротор». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Ротор» на «Чемпионате»



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ротор».



«Рубин» в 29 матчах набрал 52 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанская команда сохраняет шансы на завоевание бронзовых медалей нынешнего розыгрыша чемпионата России. «Ротор» (21), находящийся на 15-м месте, борется за сохранение места в РПЛ.