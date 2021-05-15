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Определились команды ФНЛ, которые оказались в зоне вылета по итогам сезона

Определились команды ФНЛ, которые оказались в зоне вылета по итогам сезона
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Определился список команд Футбольной национальной лиги, которые оказались в зоне вылета из турнира по итогам сезона-2020/2021.

Согласно регламенту, турнир должны покидать клубы, занявшие последние шесть мест в турнирной таблице.

По итогам 42-го тура такими клубами стали:

17-е место — «Акрон» Тольятти, 42 очка
18-е место — «Томь» Томск, 41 очко
19-е место — «Иртыш» Омск, 35 очков
20-е место — «Динамо» Брянск, 32 очка
21-е место — «Чертаново» Москва, 27 очков
22-е место — «Шинник» Ярославль, 25 очков.

Ранее стало известно, что со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги. Таким образом, в ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ. Второй дивизион будет разделён на четыре группы — в таком же формате сейчас разыгрывается ПФЛ.

ПФЛ прекратит существование. Клубы войдут в состав ФНЛ
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