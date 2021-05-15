Определились команды ФНЛ, которые оказались в зоне вылета по итогам сезона

Определился список команд Футбольной национальной лиги, которые оказались в зоне вылета из турнира по итогам сезона-2020/2021.



Согласно регламенту, турнир должны покидать клубы, занявшие последние шесть мест в турнирной таблице.

По итогам 42-го тура такими клубами стали:



17-е место — «Акрон» Тольятти, 42 очка

18-е место — «Томь» Томск, 41 очко

19-е место — «Иртыш» Омск, 35 очков

20-е место — «Динамо» Брянск, 32 очка

21-е место — «Чертаново» Москва, 27 очков

22-е место — «Шинник» Ярославль, 25 очков.



Ранее стало известно, что со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги. Таким образом, в ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ. Второй дивизион будет разделён на четыре группы — в таком же формате сейчас разыгрывается ПФЛ.