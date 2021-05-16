Губерниев — о заявлении Алаева: он прав. Нашему футболу нет равных на земном диске

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах генерального секретаря РФС Александра Алаева, заявившего на пресс-конференции Федерации футбола Московской области, что российский футбол является мировым флагманом.

«А что так все возбудились по поводу заявления Алаева? Он прав! Нашему футболу нет равных на земном диске», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Россия занимает восьмое место в таблице коэффициентов рейтинга УЕФА, которая доступна на «Чемпионате».

Напомним, генеральный секретарь РФС Алаев в феврале текущего года был избран президентом ФНЛ. В начале мая стало известно, что он зарегистрирован в качестве кандидата для довыборов в состав исполкома РФС по квоте «руководители лиги». Конференция РФC, на которой пройдут довыборы в состав исполкома организации, состоится 16 июня.