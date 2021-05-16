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Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году

Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году
Футбол / РПЛ 0

Следующий сезон может стать последним в игровой карьере голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. Именно с этим связаны переговоры по трансферу Лантратова и такой формат сделки с выкупом контракта голкипера с последующей арендой в «Химки», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, сегодня несколько источников сообщили, что ЦСКА близок к приобретению вратаря «Химок» Ильи Лантратова. Ранее об интересе ЦСКА к голкиперу сообщила Eurostavka.

ЦСКА в 29 матчах текущего сезона набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб в заключительном туре РПЛ в матче с «Динамо» побьётся за право сыграть в отборочном раунде Лиги конференций.

ЦСКА близок к приобретению вратаря «Химок» Лантратова
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