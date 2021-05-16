Матч «Уфа» — «Арсенал» задерживается на неопределённое время

Сегодня, 16 мая, должен состояться матч «Уфа» — «Арсенал». Встреча заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток, запланированный на 14:00 мск, не прозвучал.



На стадионе прозвучало объявление о том, что игра задерживается предварительно на один час. Делегат матча заявил, что игра точно состоится сегодня.

Ртутный столбик термометра показывает +39 градусов. По регламенту РПЛ, при температуре выше 35 градусов решение об участие в матче принимают сами команды.

Тульский «Арсенал» в 29 матчах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Туляки борются за сохранение места в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. «Уфа» (22), занимающая 14-е место, также борется за выживание.