«Вест Бромвич» — «Ливерпуль»: Мане — в стартовом составе. Жота — вне заявки

Стали известны стартовые составы «Вест Бромвич Альбион» и «Ливерпуля» на матч 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Вест Бромвич»: Джонстон, Ферлонг, Аджайи, Бартли, Таунсенд, Филлипс, Йокушлу, Галлахер, Дианганга, Перейра, Робсон-Кану.
Запасные: Баттон, О'Ши, Пелтье, Мэйтленд-Найлс, Ливермор, Гарднер-Хикман, Дьян, Робинсон, Ахирни-Грант.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Рис Уильямс, Александер-Арнольд, Филлипс, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Джонс, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Куметьо, Цимикас, Неко Уильямс, Кларксон, Шакири, Вудбёрн, Вейналдум, Ориги.
Мерсисайдцы в 35 матчах набрали 60 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.
В первом круге турнира команды сыграли вничью — 1:1.
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