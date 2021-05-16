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«Вест Бромвич» — «Ливерпуль»: Мане — в стартовом составе. Жота — вне заявки

«Вест Бромвич» — «Ливерпуль»: Мане — в стартовом составе. Жота — вне заявки
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Вест Бромвич Альбион» и «Ливерпуля» на матч 36-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Ферлонг, Аджайи, Бартли, Таунсенд, Филлипс, Йокушлу, Галлахер, Дианганга, Перейра, Робсон-Кану.

Запасные: Баттон, О'Ши, Пелтье, Мэйтленд-Найлс, Ливермор, Гарднер-Хикман, Дьян, Робинсон, Ахирни-Грант.

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Рис Уильямс, Александер-Арнольд, Филлипс, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Джонс, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Адриан, Куметьо, Цимикас, Неко Уильямс, Кларксон, Шакири, Вудбёрн, Вейналдум, Ориги.

Мерсисайдцы в 35 матчах набрали 60 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.

В первом круге турнира команды сыграли вничью — 1:1.

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