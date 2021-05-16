«Уфа» — «Арсенал»: счёт 2:1 после первого тайма
В эти минуты проходит матч «Уфа» — «Арсенал». Встреча заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. На данный момент в игре перерыв, счёт 2:1 в пользу хозяев.
На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Олег Иванов. На 33-й минуте нападающий тульской команды Эванс Кангва сравнял счёт. Но спустя 10 минут автогол Максима Беляева вновь вывел вперёд «Уфу».
Встреча должна была начаться в 14:00. Но из-за погодных условий её перенесли на 2 часа.
В случае победы «Уфы» или ничьей, в РПЛ останутся оба клуба. В случае, если победит тульская команда, уфимский коллектив покинет высший дивизион вместе с «Тамбовом».
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