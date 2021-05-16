«Настоящий лидер, многому меня научил». Гильерме поблагодарил Чорлуку за 9 лет в «Локо»

Голкипер «Локомотива» Гильерме поблагодарил защитника Ведрана Чорлуку за 9 лет в команде. Сегодня хорват провёл последний матч в составе железнодорожников, он покидает клуб по окончании сезона.

«Хочу тебя поблагодарить перед всей командой, перед болельщиками. Спасибо за эти девять лет. Ты знаешь, насколько ты важен для клуба. Настоящий лидер, который многому меня научил, всегда подсказывал. Не только мне, но и каждому игроку «Локомотива». Спасибо, Ведран», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее и сам Чорлука поблагодарил «Локомотив», игроков и тренерский штаб команды за сотрудничество, заявив, что «это его клуб навсегда». Ведран объявил о решении покинуть стан железнодорожников 31 марта 2021 года.