«Спартак» показал эмоции команды после выхода в Лигу чемпионов

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» выложила фото из раздевалки после матча с «Ахматом» (2:2), по итогам которого команда гарантировала себе участие в квалификации Лиги чемпионов.

Также клуб опубликовал видео, в котором команда радуется на футбольном поле.

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 20-й минуте встречи грозненцы вбросили аут, защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац дошёл до штрафной, мяч после рикошета отскочил к форварду хозяев Владимиру Ильину, который чётко пробил в нижний угол ворот. Голкипер «Спартака» Александр Максименко не дотянулся. На 31-й минуте полузащитник «Ахмата» Артём Полярус убежал по правому флангу и вырезал подачу во вратарскую. Ильин легко оторвался от защитника «Спартака» Ильи Кутепова и головой переправил мяч в ворота гостей. На 54-й минуте встречи нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес сократил отставание гостей в счёте, забив гол после передачи чешского полузащитника красно-белых Алекса Крала. В концовке счёт сравнял игрок «Спартака» Виктор Мозес.



«Спартак» получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.