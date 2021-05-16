На церемонии закрытия сезона «Локомотива» болельщику стало плохо. Смолов отреагировал

На церемонии закрытия сезона 2020/2021 на «РЖД Арене» в Москве, где был сыгран матч 30-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал» (1:0), одному из болельщиков стала плохо. Его увезли на скорой.

По информации корреспондента «Чемпионата» Павла Прохорова, на инцидент отреагировал нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов.

«Дружище, тут человеку плохо стало возле трибуны, можешь пока паузнуть. У нас врачи пошли», — сказал Смолов во время мероприятия.

По итогам сезона московский «Локомотив» занял третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, набрав 56 очков в 30 матчах. Также железнодорожники выиграли в розыгрыше Кубка России, что позволит им в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.