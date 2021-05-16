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Клопп рассказал о причинах отсутствия Диогу Жоты в заявке «Ливерпуля» на матч с «ВБА»

Клопп рассказал о причинах отсутствия Диогу Жоты в заявке «Ливерпуля» на матч с «ВБА»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал непопадание нападающего Диогу Жоты в заявку на матч 36-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион».

«В этом сезоне у нас не бывает ничего хорошего без плохих новостей! Мы выиграли у „Манчестер Юнайтед“, но потеряли Диогу Жоту. У него что-то с костью. Это не слишком серьёзное повреждение, но достаточное, чтобы сезон для него закончился», — приводит слова немецкого специалиста BBC.

В нынешнем сезоне АПЛ 24-летний португалец провёл 18 матчей и забил 9 голов.

Мерсисайдцы в 35 матчах набрали 60 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.

В первом круге турнира команды сыграли вничью — 1:1.

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