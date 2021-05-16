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Дзюба стал третьим россиянином в XXI веке, которому за сезон удалось забить 20 мячей

Дзюба стал третьим россиянином в XXI веке, которому за сезон удалось забить 20 мячей
Футбол / РПЛ 0

32-летний нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал третьим российским игроком, которому в XXI веке удалось забить 20 мячей за турнир с момента перехода на систему «осень-весна».

Ранее такого результата добивались только Сейду Думбия, Александр Кержаков (оба – в удлинённом сезоне 2011/2012) и Фёдор Смолов (2015/2016).

Интересно, что в 1990-х каждый сезон кто-то из футболистов забивал больше 20 раз, а в 2000-х до юбилейной отметки добирались только бразильцы Вагнер Лав и Веллитон.

Отметим, что в матче 30-го тура Российской Премьер-лиги, где «Зенит» играл с «Тамбовом», Дзюбе удалось оформить покер. Его команда победила хозяев поля со счётом 5:1.

В завершившемся сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В 30 сыгранных матчах подопечные Сергея Семака набрали 65 очков.

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