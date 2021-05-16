Дзюба стал третьим россиянином в XXI веке, которому за сезон удалось забить 20 мячей

32-летний нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал третьим российским игроком, которому в XXI веке удалось забить 20 мячей за турнир с момента перехода на систему «осень-весна».
Ранее такого результата добивались только Сейду Думбия, Александр Кержаков (оба – в удлинённом сезоне 2011/2012) и Фёдор Смолов (2015/2016).
Интересно, что в 1990-х каждый сезон кто-то из футболистов забивал больше 20 раз, а в 2000-х до юбилейной отметки добирались только бразильцы Вагнер Лав и Веллитон.
Отметим, что в матче 30-го тура Российской Премьер-лиги, где «Зенит» играл с «Тамбовом», Дзюбе удалось оформить покер. Его команда победила хозяев поля со счётом 5:1.
В завершившемся сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В 30 сыгранных матчах подопечные Сергея Семака набрали 65 очков.
- 16 мая 2021
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