Нереализованные моменты Заболотного — в видеообзоре матча «Химки» — «Сочи»

Сегодня, 16 мая, состоялся матч «Химки» — «Сочи». Встреча заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Голов в матче забито не было. На протяжении всей встречи игра была примерно равна, что отразилось и на статистике. Команды создали несколько опасных голевых моментов, но реализовать их не смогли. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью.
Видеообзор матча «Химки» — «Сочи»
Футбольный клуб «Сочи», набрав 53 очка, занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Это позволит команде сыграть в квалификации Лиги конференций УЕФА в следующем сезоне. «Химки» (45) завершили сезон на 8-м месте.
- 16 мая 2021
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