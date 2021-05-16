Алисон Бекер на последних секундах принёс победу «Ливерпулю» в матче с «Вест Бромвичем»

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Ливерпуль». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.
На 15-й минуте нападающий «дроздов» Хал Робсон-Кану получил, находясь у линии штрафной, отличную передачу от полузащитника Матеуса Перейры и вошёл в неё и с острого угла неотразимо пробил под дальнюю штангу.
Гости сравняли счёт на 33-й минуте — нападающий «Ливерпуля» Садио Мане успешно поборолся за мяч у чужой штрафной и выкатил его на Мохамеда Салаха, который, находясь практически на углу штрафной, ювелирным обводящим ударом послал мяч под дальнюю штангу.
Победный гол на 95-й минуте забил голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, головой замкнувший подачу с углового.
Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.
- 16 мая 2021
-
21:08
-
21:06
-
20:58
-
20:55
-
20:48
-
20:46
-
20:38
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:21
-
20:11
-
20:05
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:55
-
19:50
-
19:41
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:36
-
18:36
-
18:35