Алисон Бекер на последних секундах принёс победу «Ливерпулю» в матче с «Вест Бромвичем»

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Ливерпуль». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.



На 15-й минуте нападающий «дроздов» Хал Робсон-Кану получил, находясь у линии штрафной, отличную передачу от полузащитника Матеуса Перейры и вошёл в неё и с острого угла неотразимо пробил под дальнюю штангу.

Видео гола Хала Робсона-Кану

Гости сравняли счёт на 33-й минуте — нападающий «Ливерпуля» Садио Мане успешно поборолся за мяч у чужой штрафной и выкатил его на Мохамеда Салаха, который, находясь практически на углу штрафной, ювелирным обводящим ударом послал мяч под дальнюю штангу.

Видео гола Мохамеда Салаха

Победный гол на 95-й минуте забил голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, головой замкнувший подачу с углового.

Видео гола Алисона Бекера

Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.