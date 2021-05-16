Алисон Бекер: посвящаю гол в матче с «Вест Бромвичем» своему погибшему отцу

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал волевую победу мерсисайдцев в матче 36-го тура АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:1). Победный гол на счету 28-летнего бразильского голкипера.
«Я был слишком эмоционален в последний месяц. Со мной и моей семьей произошло много всего, но футбол — это моя жизнь. Я играл со своим отцом сколько себя помню.
Я хотел бы, что он был с нами, чтобы увидеть это, но я уверен, что он на небесах рядом с Богом и сейчас празднует мой гол с ним. Посвящаю этот гол ему, всей моей семье, моей команде.
Иногда вы боретесь, и ничего не происходит. Я очень рад помочь нашей команде в атаке, потому что мы боремся все вместе и у нас есть важная цель — достичь Лиги чемпионов. Не так давно мы выиграли её, но в этом турнире всё начинается с того, что в него надо попасть.
Я не могу быть счастливее, чем сейчас», — приводит слова Алисона BBC.
Мерсисайдцы в 36 матчах набрали 63 очка и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.
- 16 мая 2021
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