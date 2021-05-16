Николич обратился к болельщикам «Локомотива»
«Локомотив» опубликовал обращение к болельщикам главного тренера команды Марко Николича.
«У нас в Сербии есть поговорка: «Это не всегда легко, но всегда красиво». Так было и у нас в этом сезоне. Тоже хочу вас поблагодарить, особенно за поддержку во второй части сезона. У нас всё получается намного лучше, когда вы за спиной, за спиной команды. Спасибо большое. И ещё я должен сказать: надеюсь, что мы только начали, и нам нужно забрать ещё много трофеев в будущем. Спасибо!» — приводит слова Николича пресс-служба московского клуба.
Николич возглавил «Локомотив» в прошлом году, сменив на посту главного тренера Юрия Сёмина. По итогам сезона железнодорожники заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Марко Николич: я остаюсь в «Локомотиве»
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