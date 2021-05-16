Губерниев: мы должны оценивать РПЛ через игру сборной, нужно дождаться итогов Евро

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от завершившегося сезона РПЛ.

«Мне не хочется говорить про итоги РПЛ. Всё, что происходило с российским футболом на протяжении турнира, мы должны оценивать через призму сборной команды оценивать. С учётом провала в еврокубках, падения в коэффициентах, двух команд в Лиге чемпионов и то, одна напрямую, а вторая через квалификации. И сейчас я не буду сильно радоваться или огорчаться. Турнир завершился, вполне рабочий. По-своему радостно и за «Локомотив», и за «Спартак», и за «Зенит». С учётом всех обстоятельств они доказали свой уровень и силу. А что касается итого в принципе, я бы предпочёл дождаться итогов матчей чемпионата Европы. Если сборная будет выглядеть достойно, то и послевкусие чемпионата будет соответствующее.



Сейчас прекрасная погода, ну ладно у нас Евро перенесли, а вот если бы его не было, мы бы в футбол не играли. А не играли, потому что у нас страна играет по системе осень-весна, а с моей точки зрения, нужно играть как в Советском Союзе – летом. Лето в России для того, чтобы играть в футбол, потому что чемпионаты Европы и мира не каждый год проходят. Вот об этом бы я задумался. Я не вижу проблемы в том, что чемпион определяется, но будет играть в еврокубках только на следующий сезон. Ничего, команда способна за это время стать сильнее», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.