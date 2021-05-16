Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Широков: Тедеско – не тренер для «Спартака», при нём он ни в чём не добавил

Широков: Тедеско – не тренер для «Спартака», при нём он ни в чём не добавил
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал работу главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в нынешнем сезоне.

«Развязка была вполне ожидаемой: я предполагал, что «Спартак» не выиграет, но нужного результата добьётся. Они с этой задачей справились, пусть и неуверенно. «Локо» тоже долго мучился, победил, но это им ничего не принесло. Светит ли что-то «Спартаку» и «Локо» в еврокубах? До еврокубков ещё несколько месяцев, надо пройти квалификацию. Их может ещё и не быть.

«Спартак» мог претендовать в РПЛ и на большее, но играл неровно. Второе место – хороший результат. Хорошо ли, что уходит Тедеско? Покажет только время. Но мне кажется, что это не тренер для «Спартака», при нём он ни в чём не добавил», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021