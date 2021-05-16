Широков: Тедеско – не тренер для «Спартака», при нём он ни в чём не добавил

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал работу главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в нынешнем сезоне.

«Развязка была вполне ожидаемой: я предполагал, что «Спартак» не выиграет, но нужного результата добьётся. Они с этой задачей справились, пусть и неуверенно. «Локо» тоже долго мучился, победил, но это им ничего не принесло. Светит ли что-то «Спартаку» и «Локо» в еврокубах? До еврокубков ещё несколько месяцев, надо пройти квалификацию. Их может ещё и не быть.



«Спартак» мог претендовать в РПЛ и на большее, но играл неровно. Второе место – хороший результат. Хорошо ли, что уходит Тедеско? Покажет только время. Но мне кажется, что это не тренер для «Спартака», при нём он ни в чём не добавил», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.