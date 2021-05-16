«Заслуженно». Смолов опубликовал фото с бокалом пива

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию, на которой он пьёт пиво.
«Заслуженно», — подписал футболист снимок.
В матче заключительного тура РПЛ «Локомотив» принимал «Урал». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. На 27-й минуте встречи с поля был удалён полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк. На 75-й минуте арбитр удалил ещё одного игрока гостей, хавбека Даниэля Мишкича. Гол в концовке встречи забил хавбек «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский.
В другом матче «Ахмат» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась ничьей со счётом 2:2. «Спартак» получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне, а «Локомотив» сыграет в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России.
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