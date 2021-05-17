Ловрен: Алисон. Потрясающе, мой друг

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на яркий момент со своим бывшим партнёром по команде, вратарём «Ливерпуля» Алисоном Бекером.



Накануне, 16 мая, красные на выезде встречались с «Вест Бромвич Альбион» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Подопечным Юргена Клоппа было желательно победить, чтобы повысить шансы на попадание в Лигу чемпионов, однако к концу игры счёт был ничейным — 1:1. На последних секундах «Ливерпуль» получил право на угловой удар, и Алисон прибежал в чужую штрафную площадь. Защитник Трент Александер-Арнольд совершил подачу, а бразилец головой переправил мяч в ворота, чем привёл в восторг одноклубников и тренерский штаб.



«Алисон. Потрясающе, мой друг», — написал Ловрен в своём «твиттере», добавив эмодзи сердца, поднятых рук и огня.

Видео гола Алисона: