Тедеско: верю, что «Спартак» станет чемпионом России. У команды есть всё для этого

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поблагодарил членов своего штаба и футболистов перед уходом из клуба.
«Также спасибо Урванчки и Хинкелю. Привести людей из другой страны — это большая ответственность, это риск, но они доверились мне и поехали со мной. Спасибо тренеру по физподготовке, никогда не видел, чтобы люди так работали. Давали информацию, отрабатывали, это невероятно интенсивная работа. Спасибо врачам: были непростые дни, каждый день начинался со встречи тренера и доктора, и каждый раз это была битва — почему игрок не может тренироваться? Это очень непросто, но работа всегда была честной, открытой и на благо «Спартака». Связка «тренер и доктор» — обычно у них разные цели, одни хотят, чтобы футболист играл, а вторые — чтобы прожил до 100 лет. Спасибо начальнику команды, он нам очень помог.
И спасибо всем, кто работает в этой команде, игрокам — особенно капитану Джикии и вице-капитану Зобнину. Прощание с ними далось непросто, они не только хорошие игроки, но и хорошие люди. У нас есть отличный капитан, вратари, молодые игроки, ветераны — клей команды, иностранцы. Атмосфера отличная, спасибо всем, кто её создал.
Эта команда переживёт ещё много хороших моментов, это только начало. С учётом опыта в каждом матче они будут ещё сильнее. Верю, что эта команда сможет завоевать титулы и занять первое место в РПЛ. У «Спартака» есть всё для этого», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 17 мая 2021
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