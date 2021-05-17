Тедеско поблагодарил Федуна и Зарему Салихову за работу в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско произнёс прощальную речь перед уходом из команды.



«Это был очень длинный и непростой сезон, я не хотел уйти, не сказав ничего на прощание. Я думаю, самое важное — если ты хочешь расти как человек, то в каждой профессии важно быть окружённым людьми, которые хотят видеть, как ты растёшь. Вы видитесь друг с другом каждый день, это сложная работа, в этом клубе мне повезло — меня окружали игроки и персонал, которые хотели видеть и меня, и «Спартак», и игроков растущими.



И я хотел сказать спасибо прежде всего Федуну, впервые встретил его в октябре 2019 года и с тех пор чувствовал его поддержку, он всегда мне доверял, он был одним из тех, кто хотел видеть мой рост. Хотел бы поблагодарить Зарему. Мы знаем друг друга чуть меньше, чем с Федуном, но она всегда помогала мне, команде и персоналу решать проблемы. Томасу Цорну тоже спасибо, он был тем, кто привёл меня сюда, дал мне возможность, убедил меня приехать в этот город и клуб. Решение далось мне достаточно легко, но он сильно повлиял на тот успех, которого достигла команда», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

До свидания, «Спартак» имени Тедеско. Ты был не идеальный, но эмоциональный Репортаж из Грозного, где команду Доменико заставили психовать.