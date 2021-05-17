«Я не могу быть честнее». Тедеско — о решении покинуть «Спартак» на пике славы

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о решении покинуть команду по окончании сезона.
«Почему я ухожу на пике славы перед ЛЧ и столетием? Вы правы, в следующем сезоне команда может завоевать чемпионский титул. Я принял решение в декабре, и сейчас представьте себе, что происходило до декабря и сегодняшнего дня. Прошло шесть месяцев, мне всё это время задавали этот вопрос. Я думал, что это объявление ни на что не повлияет, что ситуация успокоится.
Я был честным с самого начала, дал всем шанс перед зимним отпуском принять решение, дал клубу возможность сменить тренера в январе и дал время клубу организовать всё для прихода нового тренера. Я не могу быть честнее. Я объяснил свою ситуацию несколько раз, но вы правы — для меня это очень непросто. Но решение принято из-за причин, которые я объяснял. Если вы спросите мою семью, то они сказали бы: проблем нет. Но это было моё решение», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 17 мая 2021
-
12:25
-
12:25
-
12:14
-
12:08
-
12:04
-
11:51
-
11:49
-
11:45
-
11:44
-
11:37
-
11:34
-
11:29
-
11:27
-
11:25
-
11:20
-
11:17
-
10:57
-
10:47
-
10:47
-
10:30
-
10:29
-
10:23
-
10:15
-
10:14
-
10:10
-
10:03
-
09:50
-
09:43
-
09:42
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:51