«Я не могу быть честнее». Тедеско — о решении покинуть «Спартак» на пике славы

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о решении покинуть команду по окончании сезона.



«Почему я ухожу на пике славы перед ЛЧ и столетием? Вы правы, в следующем сезоне команда может завоевать чемпионский титул. Я принял решение в декабре, и сейчас представьте себе, что происходило до декабря и сегодняшнего дня. Прошло шесть месяцев, мне всё это время задавали этот вопрос. Я думал, что это объявление ни на что не повлияет, что ситуация успокоится.



Я был честным с самого начала, дал всем шанс перед зимним отпуском принять решение, дал клубу возможность сменить тренера в январе и дал время клубу организовать всё для прихода нового тренера. Я не могу быть честнее. Я объяснил свою ситуацию несколько раз, но вы правы — для меня это очень непросто. Но решение принято из-за причин, которые я объяснял. Если вы спросите мою семью, то они сказали бы: проблем нет. Но это было моё решение», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Тедеско назвал одним из своих главных достижений внедрение Маслова и Умярова в состав