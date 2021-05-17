Источник: Руй Витория вылетит в Москву для заключения контракта со «Спартаком»
Португальский тренер Руй Витория в ближайшие дни отправится в Москву для заключения контракта со «Спартаком», сообщает Tuttomercatoweb.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Витория является основным кандидатом на пост наставника московской команды. Ожидается, что контракт португальского специалиста с красно-белыми будет рассчитан на три года или заключён по схеме «2+1».
Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.
Витория: мне нужен клуб, который выигрывает титулы. Я оставляю след в каждой команде
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