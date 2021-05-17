Ведран Чорлука изъявил желание в будущем стать тренером «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука признался, что хотел бы вернуться в московский клуб в качестве тренера.
«Последние пару недель были довольно эмоциональными. Мы с «Локомотивом» выиграли Кубок России, а накануне я провёл последний матч за клуб и последний матч в своей профессиональной карьере. Вчера было тяжело, сегодня легче. В какой-то момент понимаешь, что это всё. Я не планировал завершать карьеру, но настал тот самый момент. Мне по-прежнему нравится футбол, но думаю, что пора вернуться домой, обрести себя в новой роли.
Сейчас все мои мысли о чемпионате Европы, после него посмотрим, что произойдёт. Я вижу себя в тренерской профессии, обязательно буду проходить курсы. В «Локомотиве» сказали, что будут рады меня видеть в их тренерском штабе, и это тот путь, по которому я хочу пойти», — приводит слова Чорлуки Glas Istre.
- 17 мая 2021
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