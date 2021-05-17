Кейн сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.



По сведениям Sky Sports, 27-летний англичанин вновь сообщил руководству «шпор», что хочет уйти из клуба. «Тоттенхэм» не хочет продавать лучшего бомбардира АПЛ. На данный момент Кейн и Мохамед Салах забили 22 гола в нынешнем сезоне АПЛ.



Источник утверждает, что «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» уже контактировали с агентами Кейна. Все эти клубы выражают заинтересованность в скорейшем трансфере нападающего.



Кейн хотел бы остаться в АПЛ. Он намерен решить вопрос о своем будущем до Евро-2020, который начнётся 11 июня.



Гарри Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэм Хотспур», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. При этом в первые несколько лет Гарри преимущественно выступал на правах аренды за другие команды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (4 — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.

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