Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Старые песни для главного». Игроки «Рубина» спели хиты разных лет в подарок Слуцкому

«Старые песни для главного». Игроки «Рубина» спели хиты разных лет в подарок Слуцкому
Футбол / РПЛ 0

Футболисты казанского «Рубина» необычным образом поздравили главного тренера Леонида Слуцкого с днём рождения. 4 мая специалисту исполнилось 50 лет.

Игроки и тренеры команды спели хиты разных лет, при этом перевоплотившись в образы музыкантов и певцов. Георгий Зотов, Михаил Костюков, Алексей Гриценко исполнили песню «Косил Ясь конюшину», Александр Зуев и Карл Старфельт — хит группы Modern Talking «You're My Heart, You're My Soul». Олег Яровинский, Олег Кузьмин и Олег Веретенников исполнили песню «Хали-Гали». Олег Шатов, Джордже Деспотович и Дарко Йевтич спели «Девушки как звёзды» Андрея Губина. Сам Слуцкий вместе с командой исполнил хит группы «Грибы» — «Тает лёд».

Видео опубликовано на YouTube-канале «Рубина».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021