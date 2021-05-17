«Старые песни для главного». Игроки «Рубина» спели хиты разных лет в подарок Слуцкому

Футболисты казанского «Рубина» необычным образом поздравили главного тренера Леонида Слуцкого с днём рождения. 4 мая специалисту исполнилось 50 лет.

Игроки и тренеры команды спели хиты разных лет, при этом перевоплотившись в образы музыкантов и певцов. Георгий Зотов, Михаил Костюков, Алексей Гриценко исполнили песню «Косил Ясь конюшину», Александр Зуев и Карл Старфельт — хит группы Modern Talking «You're My Heart, You're My Soul». Олег Яровинский, Олег Кузьмин и Олег Веретенников исполнили песню «Хали-Гали». Олег Шатов, Джордже Деспотович и Дарко Йевтич спели «Девушки как звёзды» Андрея Губина. Сам Слуцкий вместе с командой исполнил хит группы «Грибы» — «Тает лёд».

Видео опубликовано на YouTube-канале «Рубина».