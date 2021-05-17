«Люблю больших, люблю попастых». Дзюба — о танцующем Слуцком

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на видео танца Леонида Слуцкого в раздевалке «Рубина» после выхода казанцев в Лигу конференций УЕФА на следующий сезон.
Дзюба сравнил Слуцкого с бегемотом Мото-Мото из мультфильма «Мадагаскар», спев отрывок фирменной песни этого калоритного мультипликационного персонажа.
«А кто это у нас тут? Танцор диско. Вот он, бегемотик Мото-Мото. Люблю больших, люблю попастых», — сказал Дзюба в «сториз» своего «инстаграма» при просмотре ролика с танцем Слуцкого.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «инстаграме» ФК «Рубин».
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 53 очка в 30 матчах. Таким образом, казанский клуб вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.
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