«Барселона» решила уволить Рональда Кумана по окончании сезона

«Барселона» приняла решение уволить главного тренера Рональда Кумана по окончаниис сезона, сообщает RAC1.
По данным источника, такое решение было принято после поражения команды в матче 37-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (1:2). Проиграв в этом матче, сине-гранатовые потеряли даже математические шансы на чемпионство. Команда занимает третье место в турнирной таблице Примеры, набрав 76 очков.
Отмечается, у Кумана есть шанс сохранить за собой пост главного тренера лишь в том случае, если руководство сине-гранатовых не сможет найти ему достойную замену.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает трёх кандидатов на случай расставания с Куманом. в шорт-листе оказались – главный тренер «Барселоны B» Хави Гарсия Пимьена, экс-игрок сине-гранатовых, возглавляющий катарский «Аль-Садд», — Хави, и наставник нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг.
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