Алисон спасает. Теперь даже целый сезон. Разбор 36-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 36-й тур АПЛ и кубок Англии. «Челси» проиграл «Арсеналу» и «Лестеру» — это кризис? Или просто случайность? «Ливерпуль победил «Манчестер Юнайтед» в гостях, Алисон забил гол «Вест Бромвичу», «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл», «Тоттенхэм» снова выиграл. Ну и конфликт Клоппа с Мане.
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.
Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.
Кирилл разбирает кошмар «Барселоны» и победу «Ювентуса» над «Интером». Гриша угадывает итоговую турнирную таблицу в своём «Телеграме».
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В этом выпуске:
0:00 – Привет, рыцари!
1:11 – «МЮ»: чего не хватает после травмы Магуайра.
19:31 – «Ливерпуль»: АААААаааалисон!
42:38 – «Арсенал»: как изменится летом.
55:03 – «Челси»: руки прочь от Тухеля!
1:05:48 – «Лестер»: заслужили трофей, но…
1:19:34 – «Сити»: как это всерьёз анализировать?
1:26:19 – «Тоттенхэм»: а вдруг Мэйсон лучше Моуринью?
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