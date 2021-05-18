«Барселона» сделала запрос по Гарри Кейну, но футболист хочет остаться в Англии

Стали известны новые подробности потенциального ухода нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна из лондонской команды.
Как сообщает The Times, помимо грандов английской Премьер-лиги запрос по 27-летнему футболисту сделала «Барселона». Однако сам Кейн, вопреки недавней информации испанских СМИ, хочет остаться на родине и продолжить карьеру в одном из английских клубов.
Ранее сообщалось, что Кейн заявил руководству «Тоттенхэма» о желании уйти в летнее трансферное окно. По информации СМИ, с агентами игрока уже контактировали «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. При этом в первые несколько лет Гарри преимущественно выступал на правах аренды за другие команды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (4 — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.
Видео гола Кейна в ворота «Вулверхэмптона»:
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