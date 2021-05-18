«Ювентус» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

«Ювентус» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2021/2022. Форму мужской команды представили форварды Криштиану Роналду, Пауло Дибала и другие футболисты.

Экипировка выполнена в традиционных для «старой синьоры» белом и чёрном цветах, с вертикальными полосами. Техническим спонсором туринцев является немецкая фирма adidas.

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Интер». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2. «Ювентус» набрал 75 очков и перед последним туром занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Интер» (88) лидирует в чемпионате.