Борис Ротенберг: Заболотный самовольно ушёл из «Сочи», даже не предупредив меня

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший раскрыл подробности ухода из команды нападающего Антона Заболотного, который продолжит карьеру в ЦСКА. У 29-летнего футболиста истёк контракт.



«Тренер занимается составом. Они дают мне списки, кто мог бы усилить команду, кто остаётся, а кто самовольно ушёл, даже не предупредив меня. Это Антон Заболотный. Я ему сказал, что это его выбор, чтобы он понимал, что здесь он вырос как футболист, получил вызов в сборную России.



Да, это дело футболистов, где ему играть, где развиваться и где он достигнет наивысшего результата. Дай бог, чтобы у него получилось в ЦСКА. Он сделал выбор, на тему контракта я с ним не разговаривал. Но мы говорили ему, что хотим, чтобы он был у нас, мы на него рассчитывали», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».



Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако так и не провёл за главную команду армейцев ни одного официального матча. Из клуба он уходил на правах аренды в «Волгарь», «Урал» и брянское «Динамо», а впоследствии выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно» и «Зенит». Цвета «Сочи» защищал с 2019 года. В завершившемся сезоне форвард провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Владелец «Сочи» Ротенберг объявил о переходе Антона Заболотного в ЦСКА