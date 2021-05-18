Бабаев: формат сотрудничества с Рондоном изначально предполагал его уход в конце сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход нападающего Хосе Саломона Рондона, который покинул команду в связи с истечением срока аренды.

«Дело в том, что мы изначально обсудили с Рондоном формат нашего сотрудничества и он предполагал истечение в конце сезона. Мы благодарны Саломону. Много чего не получилось, не только у него, но и в целом у команды. Может, при другом результате были бы другие решения. Мы желаем ему удачи и рады, что его вызвали в сборную. Он хороший футболист, его ждёт ещё много побед и успешная карьера», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сегодня ЦСКА на своём официальном сайте сообщил, что Хосе Саломон Рондон покинул команду в связи с истечением срока аренды.