Источник: РЖД попросили сдать «Лужники» в аренду «Локомотиву». Стадион клуба хотят снести

Руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву», сообщает телеграм-канал Baza.



В письме генерального директора РЖД Олега Белозёрова на имя мэра столицы Сергея Собянина говорится, что нынешнему стадиону железнодорожников требуется серьёзный ремонт. Если клубу передадут «Лужники», то «РЖД Арена» будет снесена, а на её месте организуют новый многофункциональный район «с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком».



Уточняется, что в случае договорённости «Локомотив» перенесёт в «Лужники» базу и академию, а также организует там клубный офис. Взамен РЖД готово передать Москве права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово.

Видеообзор победы «Локомотива» в непростом матче с «Уралом»: