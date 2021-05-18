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Джордан Ларссон попал в заявку сборной Швеции на Евро-2020

Джордан Ларссон попал в заявку сборной Швеции на Евро-2020
Диана Валавичюте
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Пресс-служба сборной Швеции на официальном сайте Шведского футбольного союза (SvFF) представила заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Заявка выглядит следующим образом:

вратари: Карл-Йохан Йонссон («Копенгаген»), Кристоффер Нордфельдт («Генчлербирлиги»), Робин Ульсен («Эвертон»),

защитники: Людвиг Аугустинссон («Вердер»), Маркус Даниэльсон («Далянь Ифан»), Андреас Гранквист («Хельсингборг»), Филип Хеландер («Рейнджерс»), Понтус Янссон («Брентфорд»), Эмиль Крафт («Ньюкасл Юнайтед»), Микаэль Лустиг (АИК), Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед»), Мартин Ульссон («Хельсингборг»),

полузащитники: Йенс-Люс Каюсте («Мидтьюлланн»), Виктор Классон («Краснодар»), Альбин Экдаль («Сампдория»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Деян Кулушевски («Ювентус»), Себастьян Ларссон (АИК), Кристоффер Олссон («Краснодар»), Робин Квайсон («Майнц»), Кен Сема («Уотфорд»), Маттиас Сванберг («Болонья»), Густав Свенссон («Сиэтл Саундерс»),

нападающие: Маркус Берг («Краснодар»), Александер Исаак («Реал Сосьедад»), Джордан Ларссон («Спартак»).

Календарь Евро-2020
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