Фоден отличным ударом завершил 50-метровый забег с мячом. Видео
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В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» проходит матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Идёт 55-я минута встречи, счёт — 2:1 в пользу гостей.
На 48-й минуте полузащитник «горожан» Филип Фоден совершил перехват в центре поля, убежал по флангу от защитника, ворвался в штрафную и с носка неотразимо пробил в дальний угол.
Фил Фоден забивает гол благодаря индивидуальному мастерству. Видео:
Это восьмой гол 20-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 36 матчах набрали 83 очка и досрочно, за три тура до конца сезона, стали чемпионами Англии. «Чайки» (38) располагаются на 17-м месте.
Матч первого круга состоялся 13 января и завершился минимальной победой «Ман Сити» со счётом 1:0.
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