Антонио Рюдигер бедром открыл счёт в матче «Челси» — «Лестер». Видео

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит центральный матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Лестер Сити». Идёт 55-я минута встречи, счёт — 1:0 в пользу лондонцев.
Хозяева открыли счёт на 47-й минуте — после подачи от угла поля защитник синих Антонио Рюдигер подстроился под низколетящий мяч и ударом бедром из вратарской переправил мяч в сетку ворот Каспера Шмейхеля.
«Лестер Сити» в 36 матчах набрал 66 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Челси» (64) идёт на четвёртом месте. «Ливерпуль», располагающийся на пятом месте, имеет в своём активе 63 очка. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадут команды, занявшие первые четыре места в АПЛ — правда, если «Челси» не попадёт в топ-4, то может выйти туда как победитель Лиги чемпионов, если обыграет в финале «Манчестер Сити».
- 19 мая 2021
-
00:54
-
00:47
-
00:46
-
00:34
-
00:25
-
00:20
-
00:13
- 18 мая 2021
-
23:57
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:19
-
23:16
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:55
-
22:27
-
22:22
-
22:21
-
22:17
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:13
-
21:10
-
21:07