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Антонио Рюдигер бедром открыл счёт в матче «Челси» — «Лестер». Видео

Антонио Рюдигер бедром открыл счёт в матче «Челси» — «Лестер». Видео
Никита Сербаков
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит центральный матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Лестер Сити». Идёт 55-я минута встречи, счёт — 1:0 в пользу лондонцев.

Хозяева открыли счёт на 47-й минуте — после подачи от угла поля защитник синих Антонио Рюдигер подстроился под низколетящий мяч и ударом бедром из вратарской переправил мяч в сетку ворот Каспера Шмейхеля.

Видео гола Антонио Рюдигера:

«Лестер Сити» в 36 матчах набрал 66 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Челси» (64) идёт на четвёртом месте. «Ливерпуль», располагающийся на пятом месте, имеет в своём активе 63 очка. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадут команды, занявшие первые четыре места в АПЛ — правда, если «Челси» не попадёт в топ-4, то может выйти туда как победитель Лиги чемпионов, если обыграет в финале «Манчестер Сити».

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