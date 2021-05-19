Потрясающий удар Кавани и уверенная игра де Хеа — в видеообзоре матча «МЮ» — «Фулхэм»

«Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги принимал «Фулхэм». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась вничью — 1:1.
На 15-й минуте нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани получил мяч в центральном круге после великолепного паса пяткой Бруну Фернандеша, сделал несколько шагов вперёд и с 40 метров неотразимо пробил по воротам, забросив мяч за спину голкипера.
На 61-й минуте вингер «дачников» Адемола Лукман с угла вратарской пробил в ближний верхний угол, голкипер «МЮ» Давид де Хеа отбил мяч на Карвалью, который попытался добавить его в ворота, но снова вратарь «МЮ» сыграл великолепно.
Гости отыгрались на 76-й минуте — защитник Джо Брайан первым среагировал на навес полузащитника Бобби Рида и с угла вратарской площади головой вколотил мяч в сетку.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»
«Манчестер Юнайтед» в 37 матчах набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Фулхэм» (28) идёт на 18-м месте. «Дачники» уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.
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