«Барселона» получила € 500 млн в кредит от инвестиционного банка Goldman Sachs

58-летний испанский президент «Барселоны» Жоан Лапорта, избранный на данный пост весной этого года, делает важные шаги для укрепления экономической составляющей клуба, сообщает издание Marca.

По информации источника, «Барселона» получила займ на € 500 млн от одного из самых авторитетных инвестиционных банков мира – американского Goldman Sachs. Сообщается, что часть средств пойдёт на выплату задолженности по заработной плате футболистам.

«Барселона» взяла кредит, держа в уме ситуацию, при которой следующий сезон пройдёт аналогично текущему – то есть, без болельщиков на трибунах, что лишает клуба внушительной части прибыли. Однако полученные средства никак не будут задействованы на реконструкцию «Камп Ноу» и прилегающих территорий.

Отмечается, что условия, предложенные Goldman Sachs, оказались намного выгоднее, чем у любых других банков.

Ранее «Барселона» публиковала годовой финансовый отчёт, согласно которому краткосрочный долг каталонского клуба составил около€ 730 млн, а вся сумма задолженностей сине-гранатовых достигла почти € 1,2 млрд.