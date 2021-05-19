Гвардиола не захотел отвечать на вопрос о возможном переходе Кейна в «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции после матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:2) дал короткий ответ на вопрос о возможном переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.
«Хотел ли бы я видеть Кейна в «Манчестер Сити»? Следующий вопрос, пожалуйста. Он игрок «Тоттенхэма» — цитирует Гвардиолу Goal.
Напомним, что ранее появилась информацию о том, что Кейн сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм». Отмечалось, что «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» уже контактировали с агентами форварда. Все эти клубы выражают заинтересованность в скорейшем трансфере нападающего.
Гарри Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэм Хотспур», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. При этом в первые несколько лет Гарри преимущественно выступал на правах аренды за другие команды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (4 — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.
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