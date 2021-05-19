Вернер: первый тайм матча с «Лестером» стал для меня зеркальным отражением всего сезона

25-летний немецкий нападающий «Челси» Тимо Вернер подвёл итоги встречи 37-го тура английской Премьер-лиги, в которой лондонский клуб одержал домашнюю победу над «Лестер Сити» (2:1).

«Первый тайм матча с «Лестером» стал для меня чем-то вроде зеркального отражения всего сезона. Всегда близко к голу, а по итогу его нет. Но когда вы молоды и доходите до финала Лиги чемпионов – это не проблема. Хорошо, что у нас появились болельщики на стадионе. Мы так скучали по ним.

Мы играем в футбол для того, чтобы собирать полные стадионы. Сегодня здесь было всего восемь тысяч человек, но это было так громко. Играть сегодня было весело, и вы все видели сами.

Было действительно сложно собраться после финала. Как и все, мы хотим побеждать в каждой подобной игре. Матч был настолько масштабным, что мы не могли сосредоточиться на игре чемпионата. Конечно, этот матч АПЛ был намного важнее, потому что, пропуск розыгрыша Лиги чемпионов означает очень многое», — цитирует Вернера Goal.