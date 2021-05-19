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Защитник «Химок» Данилкин рассказал, против кого из нападающих РПЛ было сложнее всего

Защитник «Химок» Данилкин рассказал, против кого из нападающих РПЛ было сложнее всего
Сергей Сорокин
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Защитник «Химок» Егор Данилкин рассказал, против кого из нападающих Российской Премьер-Лиги было сложнее всего действовать.

«Выделю Артема Дзюбу. Он не просто физически превосходит соперников, но и может отдать неожиданную передачу. Играет не только за счет физики, но и за счет головы», — цитирует Данилкина «Матч ТВ».

32-летний нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром по итогам сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге.

На счету Дзюбы 20 голов в завершившемся чемпионате. Отметим, что в матче 30-го тура РПЛ «Зенита» с «Тамбовом» Дзюбе удалось оформить покер. Его команда победила хозяев поля со счётом 5:1.

Отметим, что в завершившемся сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В 30 сыгранных матчах подопечные Сергея Семака набрали 65 очков.

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