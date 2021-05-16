Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/2021
32-летний нападающий «Зенита» Артём Дзюба досрочно стал лучшим бомбардиром по итогам сезона 2020/2021 в Российской Премьер-Лиге.
На счету Дзюбы 20 голов в завершившемся чемпионате. Отметим, что в матче 30-го тура РПЛ «Зенита» с «Тамбовом» Дзюбе удалось оформить покер. Его команда победила хозяев поля со счётом 5:1.
Главным конкурентом Дзюбы в рейтинге лучших бомбардиров стал его одноклубник форвард Сердар Азмун, в сезоне-2020/2021 он забил 19 голов.
Отметим, что в завершившемся сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В 30 сыгранных матчах подопечные Сергея Семака набрали 65 очков.
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