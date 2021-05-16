Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2020/2021

32-летний нападающий «Зенита» Артём Дзюба досрочно стал лучшим бомбардиром по итогам сезона 2020/2021 в Российской Премьер-Лиге.

На счету Дзюбы 20 голов в завершившемся чемпионате. Отметим, что в матче 30-го тура РПЛ «Зенита» с «Тамбовом» Дзюбе удалось оформить покер. Его команда победила хозяев поля со счётом 5:1.

Главным конкурентом Дзюбы в рейтинге лучших бомбардиров стал его одноклубник форвард Сердар Азмун, в сезоне-2020/2021 он забил 19 голов.

Отметим, что в завершившемся сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В 30 сыгранных матчах подопечные Сергея Семака набрали 65 очков.

Артём Дзюба забил 200-й гол в карьере и показал футболку с главным героем фильма «Никто»