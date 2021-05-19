Первый тренер Заболотного объяснил, почему у Антона не получилось заиграть в «Зените»

Андрей Плахетко, первый тренер нападающего «Сочи» Антона Заболотного, объяснил, почему у форварда не получилось заиграть в «Зените».
«Зенит» — сложная команда. Там 40 человек, из которых 30 представляют различные сборные. Пробиться непросто. В «Зенит» его взяли абсолютно заслуженно, на тот момент он выглядел очень хорошо.
Другое дело, что у него идентичная позиция с Дзюбой. Где-то Артём поопытнее, больше игр провёл, Антон всё же проиграл конкуренцию. Считаю, что правильно он ушёл в «Сочи». Выбрал тот клуб, где будет играть, а не сидеть на лавке и ждать 5-10 минут игрового времени», — цитирует Плахетко Sport24.
7 мая «Чемпионат» сообщил, что Заболотный подписал контракт с ЦСКА. К армейцам 29-летний футболист присоединился на правах свободного агента в связи с истечением соглашения с «Сочи».
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