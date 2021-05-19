Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука оставил без ответа предложение ЦСКА о переходе в качестве свободного агента с 1 июля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь предварительно шла о контракте на 1 год с зарплатой € 1,2 млн в год.
«Защитник сослался на занятость в штабе сборной Хорватии при подготовке к Евро и ушёл от ответа. Ведран рассматривает вариант продолжить карьеру в «Локомотиве». В ближайшее время он даст ответ на предложение занять пост ассистента Марко Николича в московском клубе», — сказал источник «Чемпионату».
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020. Футболист будет исполнять роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича, об этом сообщил президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер.
- 19 мая 2021
-
16:12
-
16:11
-
16:03
-
15:54
-
15:46
-
15:35
-
15:29
-
15:20
-
15:01
-
15:01
-
14:55
-
14:54
-
14:44
-
14:42
-
14:30
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
13:56
-
13:43
-
13:33
-
13:15
-
13:09
-
13:01
-
12:51
-
12:46
-
12:19
-
12:16
-
12:14
-
11:56
-
11:56
-
11:39
-
11:27
-
10:59
-
10:51