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Ведран Чорлука оставил без ответа предложение ЦСКА о переходе в качестве свободного агента

Ведран Чорлука оставил без ответа предложение ЦСКА о переходе в качестве свободного агента
Андрей Панков
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука оставил без ответа предложение ЦСКА о переходе в качестве свободного агента с 1 июля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь предварительно шла о контракте на 1 год с зарплатой € 1,2 млн в год.

«Защитник сослался на занятость в штабе сборной Хорватии при подготовке к Евро и ушёл от ответа. Ведран рассматривает вариант продолжить карьеру в «Локомотиве». В ближайшее время он даст ответ на предложение занять пост ассистента Марко Николича в московском клубе», — сказал источник «Чемпионату».

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020. Футболист будет исполнять роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича, об этом сообщил президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер.

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