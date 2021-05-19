«Краснодар» упустил шанс стать лидером первенства молодёжек, сыграв вничью с «Рубином»

В 8-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Рубин». Матч прошёл на поле академии хозяев и завершился со счётом 1:1.



«Быки» вышли вперёд под занавес первого тайма, на 38-й минуте. Автором гола стал защитник Ираклий Манелов. Казанская команда ушла от поражения благодаря точному удару полузащитника Ленара Фаттахова на 81-й минуте.



«Краснодар», набрав 61 очко, остался на втором месте в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства и уступает по дополнительным показателям ЦСКА. «Рубин» (35) — на восьмой строчке.

Результаты параллельных матчей:



«Динамо» — «Урал» — 3:0

«Арсенал» — Академия им. Коноплёва — 5:0

«Тамбов» — «Уфа» — 0:3

«Чертаново» — УОР №5 — 5:4

«Химки» — «Ротор» — 1:2