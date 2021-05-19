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«Краснодар» упустил шанс стать лидером первенства молодёжек, сыграв вничью с «Рубином»

«Краснодар» упустил шанс стать лидером первенства молодёжек, сыграв вничью с «Рубином»
Михаил Рождественский
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В 8-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Рубин». Матч прошёл на поле академии хозяев и завершился со счётом 1:1.

«Быки» вышли вперёд под занавес первого тайма, на 38-й минуте. Автором гола стал защитник Ираклий Манелов. Казанская команда ушла от поражения благодаря точному удару полузащитника Ленара Фаттахова на 81-й минуте.

«Краснодар», набрав 61 очко, остался на втором месте в турнирной таблице первой группы молодёжного первенства и уступает по дополнительным показателям ЦСКА. «Рубин» (35) — на восьмой строчке.

Турнирная таблица молодёжного первенства России
Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 8-й тур
19 мая 2021, среда. 12:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
1 : 1
Рубин-мол.
Казань
1:0 Манелов – 38'   1:1 Фаттахов – 81'

Результаты параллельных матчей:

«Динамо» — «Урал» — 3:0
«Арсенал» — Академия им. Коноплёва — 5:0
«Тамбов» — «Уфа» — 0:3
«Чертаново» — УОР №5 — 5:4
«Химки» — «Ротор» — 1:2

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