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«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Диана Валавичюте
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Сегодня, 19 мая, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла». Встреча 37-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Ричард Уэст. Резервный рефери — Саймон Хупер.

«Тоттенхэм» в 36 матчах набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (49) располагается на 11-м месте. Ранее чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

В последнем, 38-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Лестер Сити», а «Астон Вилла» — с «Челси».

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