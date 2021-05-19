«Эвертон» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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Сегодня, 19 мая, состоится матч «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Встреча 37-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервный рефери — Дэвид Кут.
«Эвертон» в 36 матчах набрал 56 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (45) располагается на 12-м месте. Ранее чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».
В последнем, 38-м туре чемпионата Англии «Эвертон» сыграет с «Манчестер Сити», а «Вулверхэмптон» — с «Манчестер Юнайтед».
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