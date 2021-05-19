Червиченко: ни одну команду не судили хуже, чем «Ростов». Это какой-то «Мортал Комбат»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлениях «Ростова» в сезоне-2020/2021 и работе арбитров на матчах ростовчан.

«Если оцениваем по месту в таблице — у «Ростова» получился не самый лучший сезон. А если мы прибавим к этому официально подтверждённые, украденные судьями очки, то поймём, что «Ростов» располагается у мест, которые позволяют выступать в еврокубках. Около 10-11 очков судьи украли, было бы 53-54 очка как раз. У «Ростова» с судьями вообще идёт какой-то «Мортал Комбат». Даже там, где неважно, как закончится матч, например, с «Краснодаром» — умудрились прибить команду. Вынудили Карпина швырнуть в них бутылкой. Если бы там была скамейка вместо бутылки — было бы прекрасно: ответ вот этому всему судейству и беспределу, который происходил весь год в отношении «Ростова». Это было бы более увесисто.



У «Ростова» в отношениях с судейством несколько проблем. Первая — никто не хочет их видеть наверху. Они колючие, высказываются и запускают процессы по свержению грандов, их не все любят. Второе — только ростовчане начинают подниматься и маячить на уровне четвёртого-пятого места, сразу же включаются механизмы, чтобы команду прибить. Третье — Карпин колючий парень и не собирается останавливаться. Также в их бюджете не предусмотрены неприличные затраты, и, как следствие, те кому не досталось, выражают своё недовольство. Я не знаю, что с этим делать. В позапрошлом сезоне было пять или шесть ответов от РФС, что «Ростов» прав и судьи ошиблись. В этом сезоне их примерно столько же, может, чуть больше. Вопрос в том, куда эти ответы прилепить и как их монетизировать в очки. Всё равно получается, что судьи убивают команду, она не может реализовать свои планы, а с этих взятки гладки.



«Ростов» попал под двуличие наших судей. Не знаю ни одну команду, которую судили бы хуже, чем их. Даже команды, которые стоят навылет, судили лучше, чем «Ростов». Повторюсь, причина того, что ростовчане на девятом месте, — огромное и негативное влияние судейства», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».